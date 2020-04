Mehr Wildblumen in Einhausen

Einhausen.Noch sehen die Pflanzstreifen am Gehweg vor den Knupfer-Supermarkt in der Waldstraße und auf den Fahrbahninseln am Kreisverkehr der Mathildenstraße etwas öde aus. Doch schon in den nächsten Tagen werden die ersten Wildblumen-Keimlinge aus der Erde sprießen, schätzt Bauhofleiter Peter Gundolf. Mitte, spätestens Ende Juni soll es dann bunt blühen.

Dass der Boden streckenweise mit einer

...