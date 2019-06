Mit allen Pumpen im Einsatz

Einhausen/LOrsch.In der Wettervorhersage waren mögliche heftige Unwetter angekündigt worden – in Groß-Rohrheim und auch in Biblis standen am späten Montagnachmittag nach starkem Regen tatsächlich Straßen unter Wasser. Unter anderem war der Bereich am Vogelpark Groß-Rohrheim betroffen. Dort ertranken sogar über 20 Tiere, Arten, die nicht gut fliegen können, Fasane beispielsweise. Die Freiwilligen Feuerwehren

...