Anzeige

Einhausen.Erstmals wird heute eine Nachtwächterführung in Einhausen angeboten. Die Premiere ist eingebunden in das Programm zur 1250-Jahrfeier der Gemeinde. Start ist um 18.30 Uhr am Juxplatz. Den besonderen Ortsrundgang haben Gemeindeverwaltung und der Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) in Zusammenarbeit mit Kurt Müller vom Verein für Heimatgeschichte vorbereitet. Teilnehmer dürfen sich auf unterhaltsam aufbereitete Informationen freuen, die zum Teil in Mundart präsentiert werden. Die Teilnahme ist gratis.

Angesteuert werden mindestens sieben Stationen. VzEdT-Aktive werden mit kleinen Sketchen ins Thema einführen. Jacky Degen wird dabei die Rolle eines Gemeindedieners übernehmen und stilecht gekleidet in einer alten Feuerwehruniform und mit großer Glocke unterwegs sein. Bürgermeister Helmut Glanzner wird die Mundart-Texte bei Bedarf übersetzen. Mitglieder des VzEdT bieten zur Stärkung auch einen kleinen Umtrunk an.

Und wer heute verhindert sein sollte: Für den 29. September ist eine Neuauflage geplant. sch