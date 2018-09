Mit Rollator zum neuen Lauftreff

Einhausen.Ab nächste Woche bietet der Caritasverband Darmstadt jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 11 Uhr einen Lauftreff an. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen, die mit oder ohne Rollator ihre Beweglichkeit erhalten und in einer Gruppe unter fachlicher Anleitung eine überschaubare Strecke entlang der renaturierten Weschnitz gemeinsam gehen wollen.

Dabei bestimmen die Teilnehmer das Tempo, Verschnaufpausen sind eingeplant. Das Angebot ist offen für alle Interessierten, eine Versicherung über den Caritasverband besteht nicht. Treffpunkt – bei gutem Wetter – ist dienstags um 10 Uhr im Foyer des Caritaszentrums in Rheinstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018