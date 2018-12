Mit Spaß an der Platte

Einhausen.Im Jahr 1990 hatte Robert Gratz gemeinsam mit dem Vorstand des Ballspielclubs (BSC) Einhausen eine Art Abteilung für Hobby-Tischtennisspieler in Leben gerufen. Der Erfolg konnte sich sehen lassen. Es kamen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Sporthalle, um sich in der Sportart Tischtennis zu üben.

Viele davon waren zunächst keine Mitglieder. Das habe sich mittlerweile geändert,

...