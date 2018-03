Morgen Aktion zur Fischrettung

Einhausen.Im Rahmen der Weschnitzrenaturierung stehen in der kommenden Woche Baggerarbeiten in dem betroffenen Flussabschnitt zwischen Schulsteg und Industriestraße an. Damit den vielen Fischen dabei bestimmt nichts passiert, werden sie vorab zu ihrer Sicherheit verscheucht. Die Fischrettung findet morgen Vormittag statt.

Mit Boot unterwegs

Mitglieder des Angelsportvereins

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2352 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.02.2018