Musikalische Adventsandachten

Einhausen.Unter der Überschrift „Der Sehnsucht Raum geben“ lädt die katholische Kirchengemeinde St. Michael an den vier Adventssonntagen zu musikalischen Andachten in die Pfarrkirche ein. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Erster Termin ist am morgigen Sonntag, 29. November. Musikalisch gestaltet wird die Andacht von Monika Volk und Renate Spieß

Am Zweiten Advent, 6. Dezember, werden Renate Spieß und Sängerinnen des Taizé-Chors mitwirken. Am Dritten Advent, 13. Dezember, wird dann das Flöten-Trio mit Regina Bartels, Jutta Schröder und Renate Spieß in der Kirche zu hören sein. Die letzte Andacht dieser Reihe am Vierten Advent, 20. Dezember, wird dann noch einmal von Organistin Renate Spieß gestaltet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020