Nach der Dusche kein Handtuch mehr nötig

Einhausen/Lorsch.Ob im Hallenbad, im Spa, im Fitnessstudio, im Hotel, in Bädern in Seniorenheimen oder auch in den eigenen vier Wänden – sich mit dem Handtuch nach dem Duschen abtrocknen, könnte bald Geschichte sein, zumindest, wenn es nach Rainer Saborowski geht. Mit seinem Ganzkörpertrockner möchte der Lorscher Menschen das lästige und teilweise nur schwer mögliche oder sogar schmerzhafte Abtrocknen mit Handtüchern ersparen.

Aus der Krise zum Unternehmer

Der gebürtige Mannheimer lebt inzwischen seit rund dreißig Jahren an der Bergstraße. Beruflich hat der 54-Jährige in verschiedenen Bereichen Erfahrung gesammelt: „Ursprünglich komme ich aus der Elektronik und habe lange in der IT-Branche gearbeitet“, berichtet der Unternehmer.

Unter anderem für Microsoft hat er gearbeitet und als Projektleiter die ersten großen Netzwerke installiert. „Später habe ich mich mit einer Reparaturfirma selbstständig gemacht“, so der Lorscher. In einer privaten Krise, verbunden mit Burnout, entschied er sich dazu, die Firma zu verkaufen.

„Ich habe mich irgendwann gefühlt wie in einem Hamsterrad“, beschreibt er seine damalige Situation. Klar war: Es muss etwas Neues her. Doch allein der Gedanke, nach der langen Zeit der Selbstständigkeit plötzlich wieder als Angestellter zu arbeiten, Ergebnisse und Zahlen zu präsentieren, war für ihn undenkbar.

„Ich wollte mein eigenes Ding machen“, so der Unternehmer. Durch einen Freund kam er letztlich auf die Idee, sich im Trocknungsbereich umzuschauen. „Ich habe im Internet recherchiert und bin dabei auf eine Firma in Spanien gestoßen“, erinnert sich Saborowski. Dort haben sich zwei Ingenieure mit einem Ganzkörpertrockner beschäftigt. Kurzerhand hat er sich nach Spanien aufgemacht, um sich mit den beiden auszutauschen.

„Das Produkt und die Idee waren toll, aber was fehlte, waren Erfahrung im Marketing und im Vertrieb. So haben wir eine Joint Venture gegründet“, eine Kooperation, um den Ganzkörpertrockner auf deutschen Standard und auch international auf den Markt zu bringen. Den sogenannten „Body Dryer“, auf Deutsch Köpertrockner, von Valiryo gibt es standardmäßig in Schwarz und Weiß. Er kann aber auch speziell nach Kundenwunsch angefertigt werden. Von den 1490 Euro teuren Geräten hat der Lorscher bislang 100 Stück verkauft.

Hilfreich für Senioren und Kranke

Nach dem Duschen mal eben den nassen Körper mit dem Handtuch abtrocknen, das ist nicht für jeden so einfach. Der Ganzkörpertrockner sei daher durch den Keim- und Virenfreien Einsatz von Luftströmen aus insgesamt 27 Düsen eine Erleichterung im Alltag – beispielsweise für ältere Menschen.

Er ist aber auch für diejenigen hilfreich, die unter Hautkrankheiten wie etwa Neurodermitis, Schuppenflechte oder auch der sogenannten Schmetterlingskrankheit leiden, bei der Berührungen den Erkrankten Schmerzen bereiten, erklärt Rainer Saborowski.

Daher eigne sich der Körpertrockner beispielsweise dazu, im Zuhause älterer oder erkrankter Menschen montiert zu werden. Dadurch, dass der Trockner im Vergleich zum Nutzen von Handtüchern Wasser und Strom spart, sei er auch in vielen anderen Bereichen einsetzbar. „Gerade dort, wo der Verschleiß an Handtüchern besonders groß ist, wie in Hotels oder Seniorenheimen zum Beispiel“, sagt der Unternehmer.

Doch auch, wenn die Idee und das Produkt bereits da sind, musste der Unternehmer feststellen: „Es ist gar nicht so leicht, bekannt zu werden.“ Zwar gibt es Valiryo Deutschland seit März 2019, doch zunächst galt es, alles vorzubereiten – die Website und die Kataloge zum Beispiel, aber auch Lager und Logistik mussten organisiert werden, was er derzeit aus seinen Büro-Räumen in der Robert-Bosch-Straße in Einhausen koordiniert.

Und dann kam Corona, was die Situation für den Unternehmer erschwerte. Denn ein Gerät, das Luft aufwirbelt, passt in den Augen vieler trotz Keimfreiheit nicht gerade in eine Zeit von Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln.

Ziel: Mitarbeiter einstellen

„Momentan bin ich quasi eine One-Man-Show mit Aushilfen“, berichtet der 54-Jährige. Sein Ziel sei es allerdings, im kommenden Jahr ein bis drei Mitarbeiter fest anzustellen. „Im Moment arbeite ich noch mit Handelsvertretern, die selbstständig arbeiten.“

Fernsehauftritt

Ein großer Erfolg war für Saborowski ein Auftritt in der ProSieben-Sendung Galileo, in der er den Ganzkörpertrockner als ein Element des Bades der Zukunft einem größeren Publikum vorstellen konnte. Mit dabei waren auch Produkte der Kategorien Waschbecken und Dusche der Zukunft.

Doch an Ausruhen ist nicht zu denken. Saborowski arbeitet derzeit weiter daran, das Produkt bekannt zu machen. „Wir planen momentan zum Beispiel eine Video-Serie für Social Media, in denen lokale Prominente den Ganzkörpertrockner ausprobieren.“

