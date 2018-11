Nach Martinszug Tag der offenen Tür

Einhausen.Am kommenden Sonntag, 11. November, veranstaltet die Pfarrgemeinde St. Michael um 17 Uhr ihre Martinsfeier. Beginn ist in der katholischen Kirche. Der anschließende Martinszug endet wieder am Feuerwehrhaus. Danach ist die Bevölkerung zu einem „Abend der offenen Tür“ am Stützpunkt der Brandschützer eingeladen. Kinder und Eltern haben die Möglichkeit, alle Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe zu besichtigen. Die Jugendfeuerwehr wird Einblicke in ihre Arbeit geben und über die Art und Handhabung der Gerätschaften zur Brandbekämpfung und zur Hilfeleistung informieren. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018