Nachbarn vereiteln Einbruch

Einhausen.Einbrecher suchten in der Nacht zum Samstag, 25. Juli, gegen 2.20 Uhr ein Sportgeschäft in der Einhäuser Mathildenstraße auf. Laut Polizeibericht versuchten die unbekannten Täter gerade eine Tür des Ladens aufzuhebeln, da bemerkten aufmerksame Nachbarn das Treiben der Kriminellen und sprachen diese an. Daraufhin suchten sie umgehend das Weite.

Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.07.2020