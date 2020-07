Naturfreunderadeln an den Rhein

Einhausen.Nach den aktuellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen führen jetzt wieder einige Vereine und Organisationen Veranstaltungen durch. Dazu gehören auch die Naturfreunde Einhausen. Sie laden alle Mitglieder und Interessenten für den 26. Juli zu einer etwa 60 Kilometer langen Radtour an den Rhein ein. Die Strecke führt von Einhausen über Lampertheim zur Autobahnbrücke Sandhofen, weiter nach Worms und zurück über Bürstadt in die Riedgemeinde. Abfahrt ist um 10 Uhr am Juxplatz.

Wer mitradeln möchte, muss sich im Vorfeld anmelden beim Vorsitzenden Bernd Hübner, Telefon 06251/53748. Dort gibt es auch weitere Informationen. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020