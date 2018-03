Anzeige

Einhausen. Einen Wald- oder Naturkindergarten wird es kurzfristig in Einhausen nicht geben. Die Mitglieder des Sport-, Kultur- und Umweltausschusses waren sich einig, eine weitere Beratung auf das kommende Jahr zu verschieben. In der Zwischenzeit soll die Verwaltung mögliche Kooperationen mit bestehenden Einrichtungen in der Nachbarschaft prüfen.

Nach Einschätzung der Verwaltung wird die Zielgruppe eines Naturkindergartens in Einhausen überschaubar bleiben. Keinesfalls werde durch einen Naturkindergarten die Nachfrage nach Betreuungsplätzen soweit gesenkt werden können, „dass eine Erweiterung oder ein Neubau einer Einrichtung obsolet wird“. Allerdings könne das „ohnehin schon breite Portfolio der Gemeinde um einen weiteren Aspekt ergänzt werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Der Gemeindevorstand empfiehlt das allerdings „unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage“ nicht. „Wir sehen da aktuell keinen Bedarf“, schloss sich Uwe Stellmann (CDU) bei der kurzen Beratung im Ausschuss der Aussage des Gemeindevorstands an. kel

Mehr in der Mittwochsausgabe des BA