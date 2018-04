Neubau des Schulstegs geplant

Der Schulsteg über die Weschnitz ist zwar laut einer Prüfung noch sicher: Dennoch muss er über kurz oder lang durch eine Neukonstruktion ersetzt werden. © Funck

Einhausen.Nach dem Austausch des Fußgängerübergangs an der großen Teilung könnte in absehbarer Zeit auch ein Neubau des Schulstegs anstehen. Im Rahmen des Programms „Stadtumbau in Hessen“ hat die Gemeinde Zuschüsse für eine solche Einzelmaßnahme beantragt. Das geht aus dem Quartalsbericht der Kommune hervor, den Bürgermeister Helmut Glanzner heute abend dem Haupt- und Finanzausschuss vorstellen wird.

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3230 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.04.2018