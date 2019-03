Neue LTE-Station in Einhausen

Einhausen.Vodafone hat in Einhausen eine weitere LTE-Station in Betrieb genommen. Das teilte jetzt das Mobilfunkunternehmen mit. Die mobile Breitbandtechnologie ermögliche es Nutzern unter anderem, Handygespräche in hochwertiger Qualität sowie Musikvideos zu genießen, HD-Filme schnell downzuloaden und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf Smartphone oder Tablet in

...