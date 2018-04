Neue Orgel entging knapp den Flammen

Zu Besuch in der Orgelwerkstatt, bevor das Instrument zum Transport nach Einhausen abgeschickt wurde. © oh

Einhausen.Endlich ist am Montagmorgen die neue Orgel für St. Michael in Einhausen angekommen - die einzelnen Teile gut verpackt auf einem Transporter. Und wenn alles nach Plan läuft, soll sie am 26. Januar eingeweiht werden. Bis dahin steht aber noch ein gutes Stück Arbeit bevor, denn das kostbare Stück muss zusammengesetzt und montiert werden. Dass die Orgel jetzt angeliefert wurde, ist allerdings auch

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3097 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.12.2013