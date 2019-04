Neuer Supermarkt öffnet heute

Heute öffnet der Knupfer-Supermarkt in der Waldstraße. © Keller

Einhausen.Heute um 9 Uhr öffnet in der Waldstraße der neue Knupfer-Supermarkt. Im Außenbereich wird noch fleißig an der Fertigstellung der Parkplätze gearbeitet. Im Inneren des Gebäudes wurden in den vergangenen Tagen schon die Regale bestückt. Beim Ortsbesuch gestern Morgen wurden gerade Blumen angeliefert.

Der bisherige kleinere Knupfer-Markt, bei den Einhäusern als „Knudi“ bekannt, ist seit

...