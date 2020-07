Neuer Yoga-Kurs startet am Dienstag

Einhausen.Der Turnverein Einhausen (TVE) bietet in den Sommerferien an sechs Dienstagen einen Yoga-Kurs an. Los geht es in der TVE-Halle am Jägersburger Wald am 7. Juli von 19.15 bis 20.45 Uhr. Geleitet wird der Kurs von Gabriele Herbst aus Bensheim. Der Kurs ist auch für Einsteiger geeignet. Diese können ausprobieren, ob ihnen Yoga liegt und Spaß macht. Nach den Sommerferien ist ein Folgekurs geplant, erklärte Corinna Koch vom TVE-Vorstand.

Anmelden können sich Interessierte bei Corinna Koch unter Telefon 06251-595811 oder per E-Mail: chj.koch@unitybox.de. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020