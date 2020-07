Neuer Zebrastreifen über die Waldstraße ist fertig

Einhausen.Sicherer über die Waldstraße gelangen Fußgänger seit wenigen Tagen in Höhe des Knupfer-Marktes. Der schon seit längerer Zeit angekündigte Zebrastreifen wurde jetzt fertiggestellt. Die Schaffung eines Fußgängerüberwegs in diesem Bereich wurde nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner bereits im Rahmen der Planungen für den 2019 eröffneten Supermarkt vereinbart. Für die Finanzierung der Querungshilfe an den Einmündungen Pfaffenacker und Brunnengewann komme der Betreiber auf. Im Rahmen der Arbeiten wird zudem die Straßenbeleuchtung auf die aktuelle Norm umgestellt. kel/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.07.2020