Neues Ristorante eröffnet

Said Pasquale (links) und Anuar Bousraou im „Ristorante La Mia“. © Neu

Einhausen.In der Mathildenstraße 71 in Einhausen eröffnete jetzt das „Ristorante La Mia“ seine Pforten für alle Freunde der italienischen und mediterranen Küche. An gleicher Stelle hatte Said Pasquale früher als Koch des „Il Centro“ seine Gäste mit guter Küche verwöhnt, jetzt hat er sich nach 30 Jahren in der Gastronomie selbstständig gemacht und mit dem „La Mia“ seinen Traum vom eigenen Restaurant

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.05.2018