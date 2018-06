Anzeige

Der Radfahrverein Einhausen lädt für 5. Juli (Donnerstag) von 14 bis 16 Uhr zum Radfahren, Einradfahren und Kunstradfahren in die Sporthalle ein. Angesprochen sind Kinder zwischen sechs und 13 Jahren. Die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim können Kinder zwischen sechs und 15 Jahren am 9. Juli (Montag) mit dem FSV Einhausen besichtigen. Treffpunkt ist der Feuerwehr-Parkplatz an der Sepp-Herberger-Straße, der Ausflug dauert von 12.20 bis 17.45 Uhr.

„Sport, Spiel und Spaß mit dem Hund“ bietet der Verein Sporthunde Bergstraße am 13. Juli (Freitag) von 15 bis 18 Uhr auf dem Hundeplatz in Bensheim-Fehlheim an. Angesprochen sind alle Interessierten von acht bis 16 Jahren. Wie „Fußball mal anders“ geht, erfahren Kinder zwischen drei und 15 Jahren am 14. Juli (Samstag) von 10 bis 14 Uhr bei der SG Einhausen. Treffpunkt ist der SGE-Sportplatz in der Wolfshecke.

Zum „Schöpfungsentdeckertag“ lädt die evangelische Gemeinde alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren für 23. Juli (Montag) von 10 bis 14.30 Uhr in die Kirche an der Friedhofstraße ein. Zunächst gibt es eine Geschichte in der Kirche, dann folgt ein Waldausflug mit einer Naturpädagogin. Die Teilnehmer gestalten „Landart“ – Kunstwerke aus Naturmaterialien – und sammeln Stöcke, aus denen sie später Kohlestifte herstellen.

Außerdem gibt es ein Mittagessen mit Stockbrot. Die letzte Veranstaltung der Ferienspiele in Einhausen, bei der noch Plätze frei sind, ist das Turn- und Ballspiel beim TV. Es findet am 27. Juli (Freitag) von 15.30 bis 20 Uhr in der TV-Sporthalle am Jägersburger Wald statt. Eingeladen sind Kinder von acht bis 14 Jahren.

Bereits ausgebucht

Neben den beiden heutigen sind auch folgende Veranstaltungen bereits ausgebucht: Kinobesuch im Luxor Bensheim (27. Juni), Balltraining beim Tennisverein (3. Juli – die Wiederholung am 10. Juli wurde abgesagt), Besuch der Eselranch in Groß-Rohrheim (4. und 12. Juli), Training beim Radfahrverein (5. Juli), „Wir entdecken die Weschnitz“ (6. Juli), „Spiel und Spaß an der Bauhalle“ (7. Juli), „Schatzsuche: Jahrmarkt im Wald“ (20. Juli), Geocaching mit GPS (1. August) und die Wanderung zur Falknerei in Lorsch (3. August). red

