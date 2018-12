Noch fünf Türchen öffnen sich

Einhausen.Das 13. Türchen des Lebendigen Adventskalenders öffneten am Donnerstagabend die Klassen 2b und 2c der Schule an der Weschnitz. Mit allerlei Weihnachtsgedichten, Weihnachtsliedern und einem Krippenspiel erfreuten die Kinder die zahlreichen Zuschauer. In das Kostüm von Maria war Melissa May geschlüpft und den Josef spielte Gideon Aust. Einstudiert hatten alles die Lehrerinnen Eva Hermann und

...