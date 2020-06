Nur in kleinem Rahmen in der großen Halle

Einhausen.Die Amtseinführung von Bürgermeister Helmut Glanzner wird am morgigen Dienstag, 23. Juni, zwar in einem großen Saal, der neuen Mehrzweckhalle, über die Bühne gehen, allerdings in kleinem Rahmen.

„Es wird keine offiziellen Gäste geben“, sagt der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ingo Bettels. Weder der Landrat noch Amtskollegen aus anderen Bergsträßer Rathäusern werden zu dieser

...