Von Jörg Keller

Einhausen. Bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie überschlagen sich auch in Einhausen die Ereignisse. Hatte Bürgermeister Helmut Glanzner am Freitag noch vermeldet, dass öffentliche Einrichtungen im Ort vorerst geöffnet bleiben, hat der Gemeindevorstand nach einer Sitzung am Samstagnachmittag beschlossen, ab sofort das Hallenbad, das Bürgerhaus, die

...