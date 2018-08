Open Air und Entenrennen

Einhausen.An diesem Wochenende geht das Festprogramm zum 1250-Jahr-Jubiläum weiter. Heute, 18. August, findet auf dem Rathausparkplatz vor dem Hallenbad Einhausens erstes Sommer-Open-Air statt. Ab 17.45 Uhr spielt das Musikcorps Einhausen gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern der 298th US-Army Band auf. Ab 20 Uhr steht dann Cris Cosmo mit Band auf der Bühne. Die Besucher bekommen auch kulinarisch etwas geboten: Wein und Sommerdrinks, regionale Speisen und eine deftige Suppe. Das Open Air ist für die Besucher kostenlos.

Am morgigen Sonntag (19.) findet der „Tag der Natur“ statt. Start ist um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst auf der Weschnitzbrücke. Direkt im Anschluss, ab 11 Uhr, lädt die Familie Knaup vom Sonnenhof zum „Ochs am Spieß“ in die Hauptstraße ein. Bis 13.30 Uhr haben die Einhäuser dann die Möglichkeit, ihre zuvor erworbenen Rennenten bei den Pfadfindern abzugeben. Um 14 Uhr fällt der Startschuss für das erste Einhäuser Entenrennen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018