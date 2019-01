Orgel vor fünf Jahren geweiht

Einhausen.Seit fünf Jahren erklingt die neue Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Einhausen. Am 26. Januar 2014 wurde die von der Freiburger Firma Späth gefertigte Opus 1000 geweiht. Das kleine Jubiläum soll am Jahrestag gefeiert werden. Am Samstag, 26. Januar, um 18 Uhr lädt die Gemeinde daher zu einem Festgottesdienst in die Kirche ein. Noch immer empfindet Pfarrer Klaus Rein das

