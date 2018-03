Papiersammler schwitzen bei Frost

Anzeige

Einhausen/Lorsch.Nicht nur Mitglieder der Feuerwehr beteiligten sich an der ersten Altpapiersammlung des Jahres 2018 in Einhausen. Insgesamt 25 freiwillige Helfer, darunter zwei Frauen und acht Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren mit fünf Lastwagen, zum Teil von der Gemeinde, und zwei Traktoren in den Straßen unterwegs. Gut drei Stunden lang. Auch in Lorsch sammelte die Feuerwehr Altpapier. Seit einigen Jahren finden die Termine parallel statt. Auch die kommenden Termine stehen schon fest. Sowohl die Lorscher als auch die Einhäuser Brandschützer sammeln am 26. Mai, am 25. August und am 24. November wieder Altpapier.

Zufriedene Gesichter

Weil es auch ein Problem mit den Fahrzeugführern in Einhausen gegeben hatte, war unter anderem Christian Krämer eingesprungen. Der Nebenerwerbslandwirt ist kein Mitglied der Feuerwehr, hegt aber große Sympathie für die Retter und half deshalb mit seinem Traktor bei der Sammlung aus. Fahrzeug um Fahrzeug brachte so Altpapier und Kartonagen auf den Platz vor dem Feuerwehrhaus. Alles wurde dort in zwei riesengroße Container umgeladen, die am Ende fast voll waren.

Obwohl die Sonne schien, war es an diesem Vormittag eiskalt – die Helfer kamen aber dennoch ins Schwitzen. Belohnt wurden sie mit einem heißen Büfett. Chefkoch Klaus Schumacher hatte in der Feuerwehrküche alles zubereitet und auf einer Menü-Karte stand, was es zu essen gibt: Rindfleischsuppe mit Grießklößchen, Rinderbraten Burgunder-Art, hausgemachte Käseknödel, Apfel-Rotkohl oder Maultaschen Bolognese. „Currywurst und Pommes können die Teilnehmer an einer Frittenbude essen“, kommentierte Klaus Schumacher das Lob für seine Mahlzeit. Alleine dieses Menü sei schon ein Anreiz, sich bei der Altpapiersammlung zu engagieren, versicherte ein Helfer.