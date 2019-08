Pfarrfest wird auch mit Niete zum Gewinn

Einhausen.Dass man in der katholischen Kirchengemeinde St. Michael anscheinend einen guten Draht nach „Oben“ hat, davon konnten sich die Besucher des Pfarrfestes eindrucksvoll überzeugen. Bis auf einen kurzen Regenschauer am Nachmittag herrschte am Sonntag bestes Wetter, um zu feiern. Traditionell pilgerten die Besucher direkt nach dem Familiengottesdienst, der von Pfarrer Klaus Rein und Diakon Andreas

...