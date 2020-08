Pläne für eine längere U3-Betreuung

Einhausen.Ab dem kommenden Jahr könnte in den Kindergärten eine neunstündige U3-Betreuung angeboten werden. Der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss wird sich mit dem Thema in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am heutigen Dienstagabend ab 20 Uhr im Bürgerhaus befassen.

Der Gemeindevorstand befürwortet die Einführung eines solchen Angebots. Vorgeschlagen wird in einer Vorlage an den

...