Planungen für Gesundheits- und Gewerbemesse laufen

Einhausen.Für den 26. und 27. September ist in Einhausen wieder eine Gewerbe- und Gesundheitsmesse geplant. Die letzte Veranstaltung dieser Art fand im September 2018 statt, damals in der Sporthalle (unser Bild). Diesmal sollen die Stände nach Angaben der Gemeindeverwaltung in der neuen Mehrzweckhalle aufgebaut werden. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Einhäuser Betriebe angeschrieben, ob sie sich

...