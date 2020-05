Platz für 28 Protestanten

Einhausen.Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Einhausen hat in seiner Sitzung in dieser Woche beschlossen, ab kommenden Sonntag (17.) die evangelische Kirche in der Friedhofstraße wieder zum regulären Gottesdienst sonntags um 10 Uhr zu öffnen. Allerdings wird es aufgrund umfangreicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu Einschränkungen kommen, informiert Pfarrer Christian Ferber.

Im

...