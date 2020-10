Plötzlich ruft Google an und beschwert sich

Einhausen.Eigentlich wäre er schon viel früher im Jahr im Lorscher Sapperlot aufgetreten. Nun sollte er in die Mehrzweckhalle Einhausen kommen – und beinahe hätte Corona ihm und den Veranstaltern zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht: Horst Evers wohnt in einem Risikogebiet in Berlin, durfte am Ende aber mit Sondergenehmigung anreisen.

Ein Glück auch für die mehr als 130

...