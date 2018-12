Plötzlich verirrt in der Fremde

Lorsch.Das Zwei-Personen-Theater „PassParTu“ mit Heidi und Thomas Zotz aus Eppingen in Baden-Württemberg, weilte jetzt an der Lorscher Wingertsbergschule. Zum siebten Mal war das Duo bereits in der Klosterstadt zu Gast. Für die Kinder der vierten Klassen spielte Thomas Zotz eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte.

Dabei nutzte er auf der Bühne der Nibelungenhalle ganz geschickt einige

...