Pokalsieger stimmen sich mit Fisch ein

Einhausen.Jubel, Trubel, Heiterkeit war beim Ball-Spiel-Club (BSC) Einhausen angesagt, nachdem Ehrenmitglied Heinz Kinas alle Spieler zum alljährlichen Fischweckessen eingeladen hatte. Gut gelaunt feierten die Tischtennisspieler zum Faschingsausklang damit gleichzeitig die zwei Kreispokalmeisterschaften der dritten Damen- und Herren-Mannschaft, um sich für die Bezirkspokalendrunde am 24. und 25. Februar in Nidda in Stimmung bringen. Dort will auch das ersten Herrenteam eine gute Rolle spielen und möglichst den im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. std