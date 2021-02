Postbank: Filiale nicht wirtschaftlich

Einhausen.Seit Anfang der Woche gibt es in Einhausen keine Filiale der Postbank mehr. Wie berichtet hat das Geldinstitut seinen Standort in der Weschnitzgemeinde aufgegeben. Dies war ein entscheidender Grund dafür, dass Ulla Freudenberger ihre Postfiliale am Juxplatz geschlossen hat. Für die Dienstleistungen rund um Briefe, Päckchen und Pakete ist seit Dienstag die neue Filiale im Geschenkehaus Rau

...