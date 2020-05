Premiere im Pfarrgarten

Einhausen.Die evangelische Kirchengemeinde Einhausen feiert am Donnerstag (21.) eine kleine Premiere in ihrem Pfarrgarten. Zum ersten Mal nach längerer Zeit wird der Himmelfahrtsgottesdienst um 10 Uhr im Freien in der eigenen Gemeinde stattfinden. Dazu lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten ein.

Anders als in den Jahren zuvor, wo der Himmelfahrtsgottesdienst zusammen mit den evangelischen

...