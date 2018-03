Pro-Kopf-Verschuldung steigt: Jeder Einhäuser steht mit 880 Euro in der Kreide

Der Einhäuser Etat 2018 ist auf Kante genäht, aber zum dritten Mal in Folge ausgeglichen. Mit Ausnahme der Wasserpreiserhöhung werden die Bürger nicht stärker zur Kasse gebeten. Und größere Veränderungen auf Wunsch einzelner Fraktionen gibt es nicht. Bei der Haushaltsdebatte hatten die Redner von CDU, SPD und Grünen wenig zu mäkeln. Das Votum zur Verabschiedung fiel einstimmig aus. Dass die Gemeinde – wenn auch geringe – schwarze Zahlen schreibt, ist insbesondere den sprudelnden Steuerquellen zu verdanken.

Die Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen sollen von 4,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 4,77 Millionen Euro steigen. Ähnlich sieht es bei den Gewerbesteuereinnahmen aus. Waren 2017 noch 1,35 Millionen Euro veranschlagt, so sind es diesmal 1,75 Millionen Euro.

Kritik an Bund und Land

Steigende Aufwendungen und Abgaben fressen die Mehreinnahmen aber wieder auf. Für die Kinderbetreuung wird die Gemeinde in 2018 mit rund 1,4 Millionen Euro so viel Geld zuschießen müssen wie nie zuvor. Die Personalkosten der Verwaltung steigen bedingt durch Tariferhöhungen und Eingruppierungen um etwa 2,7 Prozent. „Niemand weiß, wie sich die vom Land beschlossene kostenlose sechsstündige Kindergartenbetreuung auswirken wird“, gab für die CDU-Fraktion Vorsitzender Patrick Freudenberger zu bedenken. So richtete sich die Kritik in den Reden vor allem Richtung Bund und Land. „Das Geld ist da, es hat nur jemand anderes“, frotzelte André Scharnagl (Grüne). Dieser sitzt nach Einschätzung von Joachim Wiegand (SPD) vor allem in Wiesbaden. „Von 2011 bis 2015 hat die CDU-geführte Landesregierung insgesamt zwei Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich herausgenommen und damit den Kommunen weggenommen, um den Landeshaushalt zu sanieren“, sagte er mit Bezug auf eine Anfrage der SPD im Landtag.

Durch die Schutzschirm- und Hessenkasse-Programme sei jetzt nur ein Bruchteil der Mittel an die Städte und Gemeinden zurückgeflossen. „Und wer dann wie Einhausen nicht zu den überschuldeten Kommunen gehört, ist doppelt gekniffen: Dessen Geld wird gleich eingesackt“, ärgerte sich Wiegand.

Gutes Wirtschaften nicht belohnt

Auch Freudenberger kritisierte, dass das jetzt vom Land zur Verfügung gestellte Geld bei „verantwortlich handelnden Kommunen“ nicht ankommt: „Wer die Aufnahme von Kassenkrediten vermeidet, wird am Ende dafür nicht belohnt.“

Zusätzlich bemängelte er, dass aufgrund einer Einhausen zugewiesenen höheren Steuerkraftmesszahl 2018 rund 30 000 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen des Landes in die Gemeindekasse fließen. Aus dem gleichen Grund müssen gut 370 000 Euro mehr an Kreis- und Schulumlage überwiesen werden. Zweites zentrales Thema, dem sich alle Redner widmeten, war die längerfristige Zukunftsplanung für die Weschnitzgemeinde (ausführlicher Bericht folgt).