Projekte für 12 Millionen Euro geplant

Einhausen.Rund 12 Millionen Euro sollen in den kommenden zehn Jahren in Einhausen in verschiedene Projekte (inklusive Planungs- und Nebenkosten) investiert werden. Das sieht der Entwurf des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vor, der bei der vergangenen Sitzung des Bauausschusses beraten und befürwortet wurde. Es dient als Grundlage für das Förderprogramm Stadtumbau in Hessen.

