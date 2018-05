Anzeige

Lorsch.Zur traditionellen Fronleichnamsprozession lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius am Donnerstag kommender Woche (31.) ein. Nach dem Gottesdienst, der um 9 Uhr in der Kirche beginnt und von Pfarrer Hermann Differenz gestaltet wird, soll sich die Prozession ab 10 Uhr in Bewegung setzen.

In diesem Jahr ist folgender Weg vorgesehen: Von der Kirche über die Römerstraße zum Benediktinerplatz mit dem ersten Altar vor der Königshalle, dann über die Römerstraße und Karolingerstraße – der zweite Altar wird in Höhe der Hausnummer 22 errichtet – über die Klosterstraße und die Heppenheimer Straße zum Kaiser-Wilhelm-Platz. Dort ist der dritte Altar zu finden. Über die Stiftstraße und über den Parkplatz hinter dem Stadthaus geht es dann über den Pfarrer-Heinstadt-Weg zurück zur Kirche. red