Einhausen.Nach der Familienkirche auf dem Spielplatz im vergangenen Juni hat sich das Organisationsteam der evangelischen Kirchengemeinde für den 12. August eine weitere besondere Aktion ausgedacht.

Gemeinsam mit der NaturKinderKirche trifft man sich im Wald zum Thema „Gott ist mein Hirte“. Los geht es um 11 Uhr am evangelischen Kindergarten in der Martin- Luther-Straße. Dann geht es gemeinsam in den nahegelegenen Wald. Zunächst wird die Psalmgeschichte vorgestellt. Im Anschluss kann sie laut Ankündigung der Kirchengemeinde an verschiedenen Stationen sinnlich nacherlebt werden. Teilnehmer werden zu frischem Wasser geleitet oder sie durchqueren mit verbundenen Augen und nur durch einen Staab geführt ein Tal. Mit Naturmaterialien kann ein Haus gebaut werden. Es ist auch Zeit für ein kleines Picknick.

Aufgrund der Wegstrecke und der Stationen wird die Familienkirche länger dauern als gewohnt. Der Abschluss ist für 12.30 Uhr wieder beim Kindergarten vorgesehen. red