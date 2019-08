Radtour mit Apfelsaft und Schürfwunde

Einhausen.Bis an den Rhein führte eine Radtour der Naturfreunde Einhausen, zu der 20 Mitglieder bei sonnigem Wetter am Juxplatz aufbrachen. Bernd Hübner führte die Gruppe Richtung Lorsch, vorbei an den Klosterspatzen, bis zur Bahnlinie und entlang der Gleise weiter nach Riedrode. Die Radler streiften das Industriegebiet im nördlichen Bereich von Bürstadt und wählten dann die Richtung nach Hofheim.

...