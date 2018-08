Anzeige

Einhausen.Die CDU-Fraktion Einhausen lädt Bürger zu zwei informativen Radtouren ein. Die Termine sind am 15. sowie am 22. August, jeweils mittwochs.

Mehrzweckhalle und Knippel

In den vergangenen Monaten und Jahren sind in der Weschnitzgemeinde notwendige Dinge angepackt und Projekte vorangetrieben worden, so für die CDU Patrick Freudenberger. Die Christdemokraten erinnern dabei an den Bau der neuen Mehrzweckhalle, das betreute Wohnen, die Weschnitzrenaturierung und das neue Baugebiet Im Knippel als aktuelle Unternehmungen in Umsetzung.

Bürgermeister beantwortet Fragen

Bei den beiden Radtouren mit Bürgermeister Helmut Glanzner können von den Teilnehmern Fragen dazu gestellt werden. Die Radfahrer wollen sich einen Überblick über die laufenden Projekte verschaffen.