Rathaus-Ausbau: Fahrstuhl soll nun doch verlängert werden

Erst sollte der 500 000-Euro-Ausbau des Dachgeschosses im Einhäuser Rathaus abgespeckt werden – jetzt stimmten die Gemeindevertreter doch für die Verlängerung des Fahrstuhls bis in den dritten Stock. © Keller

Einhausen.Das künftig neu ausgebaute Dachgeschoss im Rathaus wird eventuell doch über per Aufzug erreichbar sein. Überraschend sprach sich die Gemeindevertretung bei ihrer vergangenen Sitzung einstimmig dafür aus, zu prüfen, inwieweit es machbar und finanzierbar ist, den vorhandenen Fahrstuhl bis ganz nach oben in den dritten Stock zu verlängern. Sollten sich die Kosten weitgehend im Rahmen der in den

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3476 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.05.2018