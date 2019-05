Rathaus-Tür schwer beschädigt

Einhausen.Unbekannte Täter haben versucht, in das Bürgerbüro einzudringen. Der versuchte Einbruch in der Nacht zum Freitag beschäftigt nun die Ermittler der Kriminalpolizei in Heppenheim.

Gegen 6.50 Uhr gestern am frühen Vormittag bemerkten Zeugen zahlreiche frische Hebelspuren an der Eingangstür zum Bürgerbüro am Marktplatz. „Der Schock bei den Mitarbeitern war groß“, berichtete Bürgermeister

...