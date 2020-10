Protestversammlung

Bürger wollen die Bebauung des Europaplatzes verhindern

Gegen die geplante Bebauung des Europaplatzes in Reichenbach regt sich nun auch in der Bürgerschaft Widerstand. Eine Initiativgruppe hatte zu einem Treffen auf der Anlage an der Ecke Nibelungenstraße / Auf der Steinaue eingeladen ...