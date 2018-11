Einhausen.Der Einhäuser Hobbykünstlermarkt am Samstag und Sonntag war wieder ein absoluter Erfolg. Laut Organisationsteam kamen so viele Gäste wie noch nie. 42 Aussteller boten Handwerkliches und künstlerisch gestaltete Schätze. Eine leckere Auswahl an feinen selbstgebackenen Kuchen rundete das vielfältige Angebot im und am Bürgerhaus ab (ausführlicher Bericht folgt). hg/Bild: Glaser

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018