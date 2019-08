Renaturierung könnte Trinkwasser belasten

Einhausen.Die gereinigten Abwässer von „schätzungsweise 200 000 Menschen“ kommen über die Weschnitz in Einhausen an, überschlägt der Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße Ulrich Androsch. Die Kläranlagen in Mörlenbach, Weinheim und Heppenheim hängen an dem Flüsschen. Das eingeleitete Wasser ist grundsätzlich sauber. Nicht herausgefiltert werden können derzeit jedoch Mikroschadstoffe, die zum

...