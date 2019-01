Riesige Stahlträger für Mehrzweckhalle

Einhausen.Anfang kommender Woche wird beim Bau der Mehrzweckhalle samt Schulerweiterung ein neuer Meilenstein erreicht. Voraussichtlich am Dienstag sollen fünf gewaltige Stahlträger für das Dach angeliefert werden. Dazu wird ein Großteil der Parkplätze vor dem Hallenbad für drei Tage vom 7. bis 9. Januar gesperrt. Die tonnenschweren Bauteile werden mit Schwertransportern nach Einhausen gebracht und dann per Kran an ihre Positionen gehievt. Als Termin wurden bewusst die Ferien ausgesucht. Die Fertigstellung des Gebäudekomplexes ist für Dezember dieses Jahres geplant. kel

