Kultur

Sapperlot plant Gastspiele in Einhausen

Das Lorscher Theater will in diesem Herbst bis zu 30 Veranstaltungen in die Einhäuser Mehrzweckhalle verlegen. Bis zu 99 Zuschauer können in der neuen Halle mit ausreichendem Abstand Platz nehmen. Moderne Ton- und Bühnentechnik ...