Sassa und Sossi starten ihre TV-Karriere

Einhausen.Eigentlich war es nur eine Schnapsidee, beflügelt von Auftritten bei den Bürstädter „Sackschdoahoggern“, bei denen Michaela Hartnagel-Keil und ihre Freundin Ulla Freudenberger als Sassa und Sossi tosenden Applaus ernteten. Kurz entschlossen schickte Hartnagel-Keil eine Bewerbung an den Hessischen Rundfunk. Und tatsächlich – es hat geklappt: Das Duo konnte in der Vorrunde und beim Casting in

...