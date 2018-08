Schifffahrt auf dem Neckar geplant

Einhausen.Der Jahrgang 1936/37 unternimmt am Montag, 3. September, einen Tagesausflug, den Jahrgangssprecher Hermann Dieter als Schifffahrt auf dem Neckar organisiert hat.

Abfahrt zur Busanreise nach Heidelberg ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Einhausen. Mit einem Schiff der weißen Neckarflotte geht es um 11 Uhr weiter nach Neckarsteinach. Nach der Rückfahrt steht wieder der Bus bereit für eine reizvolle Rundfahrt im Odenwald. In einem gemütlichen Lokal in Kirschhausen wird der Tag ausklingen. Kurzentschlossene können nach Angaben des Jahrgangssprechers noch mitfahren, wenn sie sich zur Abfahrt am Marktplatz einfinden. std

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018